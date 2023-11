Põlvepikuraamatu konkurss tõi eripreemia

Lisaks andis žürii välja kolm eripreemiat. Illustratsiooni eripreemia pälvis Epp Linke piltide eest käsikirjale "Igaüks on rohkem kui üks", Margit Saluste võistlustöö "Pink" sai tekstipreemia ning Võru Instituudi preemiaga tunnustati autor Tiia Sellit ja illustraator Kersti Sellit "Jänese sünnipäevakoogi" eest. Viimase raamatu avaldab võru keeles Võru Instituut, kes kingib selle kõigile Vana-Võromaal sündivatele lastele.

"Sellele konkursile oli iseloomulik, et teemasid käsitleti seinast seina ja üldjuhul arvestati sihtgrupi vanusega. 71 konkursile esitatud raamatuprojektist tõusis esile ja jõudis finaali 16. Kõik finaali jõudnud tööd olid tugevad ning autorite nimedega ümbrikke avades selgus, et paari erandiga on finalistid varemgi lastele kirjutanud või lasteraamatuid illustreerinud," märkis kirjastuse Päike ja Pilv juhataja Katrin Reinmaa.