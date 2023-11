Lääne-Virumaal langes keskmine palk poolesaja euro võrra

Läänevirulaste keskmine palk on pisut väiksem kui Rapla maakonna töötajate palk ja pisut suurem kui Jõgevamaal teenitakse. Kõrgeim brutokuupalk oli Harjumaal (2040 eurot) ja Tartu maakonnas (1790), madalaim aga Valgamaal, kus see oli 1336 eurot, ja Saare maakonnas (1393 eurot).

Mediaanpalk oli Lääne-Virumaal tänavu kolmandas kvartalis 1265 eurot. Mediaanpalk on palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju inimesi.

Võrreldes palgaga eelmise aasta kolmandas kvartalis on meie maakonnas keskmine palk tõusnud üle saja euro, kuid tänavu teises kvartalis oli keskmine palk isegi suurem kui kolmandas. Aasta tagasi teenis läänevirulane 1312 euro suurust keskmist palka, kuid tänavu teises kvartalis oli meie maakonnas keskmine palk juba 1501 eurot. Võrreldes teise kvartali keskmisega on keskmine brutopalk langenud pea kõigis maakondades ja ka riigis keskmiselt, kus see teises kvartalis oli 1872 eurot.