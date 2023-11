Maarja-Liis Orgmets: «Kogu aeg peab olema hästi leidlik ja ma olen seda meelt, et võimatuid asju ei ole olemas»

Maarja-Liis Orgmets on sündinud vaegnägijana. Ta töötab Postimees Lemmiku ja Eesti Pimedate Liidu väljaande Valguse Kaja toimetajana, ülikooliajal kirjutas Maarja-Liis ka Virumaa Teataja veergudel. Neiu osaleb aktiivselt Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevustes: ta on festivali PIME toimkonnas, teeb kaasa Terateatris ja lauluansamblis. Armastab esineda ka solistina, selleks on ta õppinud paljude lauluõpetajate juures. Praegu tegeleb Maarja-Liis klaveriõpingutega.