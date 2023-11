"Kõik protseduurid kulgesid plaanipäraselt ­­– sõdurid said esimest korda kahuriga õhusihtmärke lasta ja see tuli neil väga hästi välja. Samuti oli näha, et õpitu on meelde jäänud, sest liikumine oli sujuv ja tõrkeid eemaldati kiiresti," ütles õhutõrjepataljoni ülem kolonelleitnant Kristjan Leimann.