Nädala kaja: kabinetis sündinud jaburused

Kas teadsite, et laste koolibussiks peab omavalitsus organiseerima sõiduki, kuhu kõik lapsed istuma mahuksid? Iseenesest mõistlik nõudmine. Kui nõuet ei täideta, siis oh seda bürokraatiat ja pragamist – ka meie maakonnas on olnud juhtumeid, kus lapsevanemad on nõudnud oma laste nimel õigust ja vallalt suuremat koolibussi. Aga kas selle peale olete mõelnud, et täpselt sama teed näiteks kümme minutit hiljem sõitvas maakonna­liini bussis võib sama laps püsti seista ja siis on kõik hästi? Vähemalt paberile kirja pandud reeglite alusel.