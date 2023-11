Näitlejanna kaduvikukildudest portree.

Viive Aamisepp andis Rakvere teatris, kus looming sünnib kaduviku nimel, 48 aasta jooksul elu ja hinge 114 rollile. «Viive tähtsust selles majas on raske üle hinnata, sest ligi viiskümmend aastat ühes teatris on näitleja jaoks märkimisväärne teekond. Viive on olnud selles majas hoitud ja armastatud,» ütles Rakvere teatri juht Velvo Väli.