Vaata, kuidas töötas Rakvere riigigümnaasiumi Goldbergi masin

Goldbergi masina kandvaks teemaks oli vesi. "Alguses oli palju nuputamist, et kuidas seda kõike ette võtta, ja lõpuks tuligi nii välja, et meil palju klassikalisi klassitunde polnud. Õpilased õppisid aktiivselt ja kõige suurema oskusena said nad harjutada aja planeerimist ning omavahel tööde jagamist," rääkis projektijuht ja geograafiaõpetaja Anna-Liisa Nurgamaa.