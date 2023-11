Kümme aastat Rakvere kuulsatest ja kummalistest jõulukaunistustest

Esmaspäeval tuuakse Rakvere Keskväljakule järjekordne jõulupuu, mis on "traditsiooniline", aga samas natukene nagu ei ole ka, sest tegemist on nuluga. Loodetavasti seekordne "ebatraditsioonilisus" enam rakverlast ei häiri, sest kümne aasta jooksul on nähtud nii servamata laudadest kui vanadest akendest valmistatud "kuuski", jõulukaunistus on osutunud "liberaalseks" ja "konservatiivseks" ja üleüldse on jõulukuuse teema olnud vaat et kõige tähtsam jutuaines Rakveres üldse.