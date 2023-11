Viru-Nigula rahvas ilmutas maapõuest leitu vastu suurt huvi

Tänavu renoveeriti Pada-Kunda maanteed ja oli teada, et kuna see läheb keset Viru-Nigula alevikku kiriku juures üle vana kalmistu, siis võivad remondi käigus nähtavale tulla ka keskajast pärit inimluud. Lisaks oli teada, et kalmistu all asub omakorda viikingiaegne asulakoht ja seepärast kaasati arheoloogiline järelvalve tee-ehitusse kohe algusest peale.