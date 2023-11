Politseinikud avastasid kraavi sõitnud autost magava ja joobes isiku

Politseinikud toimetasid rooli taga olnud meesterahva jaoskonda täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks. Politsei tuletab meelde, et alkoholijoobes sõiduki juhtimine on keelatud. Kui õhtul tarvitatakse alkoholi ja hommikul on tarvis sõitu minna, tasub tõsiselt kaaluda alkomeetri soetamist. Nii püsib võimalus hoida ära vähemasti need ohuolukorrad, kus inimene oma tervislikku seisundit ülehindab.