Esmaspäev toob tuisku ja krõbedaid külmakraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Lumehooge on rohkem rannikualadel, kuid hommikul võib ka põhjarannikul paiguti tuisata. Mõnel pool on udu. Külma on 7–13, kohati kuni 18 kraadi, rannikul paiguti 3–6 kraadi.