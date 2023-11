Paljud teelõigud on esmaspäeval libedad

Esmaspäeva varahommikul on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Harju- ja Lääne-Virumaal on soolamärjad või kergelt lumised, mujal valdavalt soolaniisked. Keerulisemad võivad sõiduolud olla kõrvalmaanteedel, mille hooldustsükli aeg on pikem kui suurematel teedel.