Rakvere võrgumehed alistasid pingelises heitluses tabeli liidri

"Nagu sport on. Kui ühel päeval oled pilvedes, siis teisel päeval põlvini mudas," tõdes meeskonna peatreener Mehis Täpp. Nii seekord läkski. Rakvere sai laupäeval liidri käest võidu kätte. Pealinna mehed olid ilmselt juba unustanud, mis tunne on vastasele alla jääda. "See ei olnud meie poolt ulmeliselt ideaalne mäng. Suutsime nad meie tavalise mänguga ära võita," avaldas Täpp. Meeskond tegutses tema sõnul ühtlaselt. "Kõik ootasid ja tahtsid seda," lisas peatreener.