Rakvere linnajuhid kohtusid ettevõtjatega

Linnapea Triin Vareku sõnul on linnavalitsuses arutatud, kas taaskäivitada ettevõtjate ümarlauakohtumised, kus päevakajalistel ja linna arengut puudutavatel teemadel paar korda aastas juttu teha. "Kohtumised annavad võimaluse seda otse küsida, sest ettevõtjatel on kiire ning neid kohtumisele kutsudes peaks sellest sündima tulu kõigile. Kohtumiste laiem eesmärk on aga ka saada paremini tuttavaks, kui kõigi tegusate inimestega veel teed ristunud ei ole, ning see tagasiside, kuidas ja mida saame partnerina veel teha, et ettevõtjal natukenegi lihtsam oleks, on väga väärtuslik," ütles ta.