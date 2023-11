Põrsanaeru nulg kuulutab jõuluaja avatuks

Talu perenaine Asta sõnas, et tegelikult tehti linnale pakkumine arvestusega, et puud maha võttes võib näiteks kõrvalasuv vana kasvuhoone katki minna. "Sellest poleks midagi hullu juhtunud, aga meile öeldi, et kõik jääb terveks," sõnas naine naerulsui. Kõik terveks ka jäi, sest Artistoni saemehed ja kraanaoperaator-autojuht on linna jõulupuid toonud Keskväljakule juba aastaid.