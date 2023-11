Ragn-Sellsi juht: prügivedu läheb mitu korda kallimaks

Realo meenutas, et vanasti oli elu selles mõttes lihtsam, et inimestel oli kodu juures üks tünn, prügiauto tuli ja viis ära ja sellega oli asi lõppenud. Praegu on olukord aga juba selline, et inimesed peavad eraldi koguma nelja jäätmeliiki, nagu olmejäätmed, biojäätmed, pakend ja paber-papp. Lisaks veel ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, patareid ja ravimid.