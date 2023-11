Lumesadu jätkub, teisipäeval tuleb kohati kraad sooja

Tihe lumesadu laieneb läände üle Eesti ning mitmel pool tuiskab. Puhub loode- ja põhjatuul 5–12 m/s, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 ning Virumaa rannikul puhanguti kuni 20 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult. Lund sajab kõige rohkem Ida- ja Kagu-Eestis.

"Kuna hommikul on teed lumised ja libedad, tuleb kindlasti varuda sõiduks tavapärasest oluliselt rohkem aega või võimalusel lükata sõit edasi," lausus transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. "Iga liikleja peab valima teeoludele vastava sõidukiiruse ja -stiili ning suurim lubatud kiirus ei ole kohustuslik."

Teehooldajad on kogu tehnikaga väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega, sest saju ja tuisu tõttu kattub teepind peagi uuesti lumega. Samuti võib tugev tuul tekitada tuisuvaale, mis raskendab liiklemist.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinatega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Hooldemasinast möödasõitu alustades tuleb veenduda manöövri ohutuses ja arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Öösel on pilves ilm. Lumesadu laieneb Ida-Eestist üle maa läände, mitmel pool tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5–12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 m/s, põhjarannikul ja Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul 9–14, puhanguti 19–22 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult. Külma on 4–8, saarte rannikul kuni 2 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul põhjatuul 9–14, puhanguti kuni 19 m/s, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5–10, puhanguti 13 m/s. Hommikul loodetuul nõrgeneb ja puhub 3–8 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 1–1,7 meetrit, pärast keskööd 0,7–1,2 meetrit. Sajab lund ja nähtavus on halb. Külma on 5–7 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab lund, tihedam on sadu Põhja-Eestis, rannikualadel tuiskab. Õhtu poole sadu harveneb ning kohati on selgimisi. Puhub läänekaare tuul 3–9, Liivi lahe ääres ennelõunal puhanguti 12 m/s, põhjarannikul valdavalt kirdetuul 6–10, puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul itta ja kagusse ning nõrgeneb õhtuks. Külma on 1–5 kraadi, paiguti võib kraad sooja tulla.