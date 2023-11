Lähipäevil püsib krõbedalt pakaseline talveilm

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, pärast keskööd sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 3–8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 5–11, paiguti kuni 15 kraadi, rannikul kohati kuni 2 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati vähest lund, pärastlõunal liigub Lõuna-Eestist põhja poole uus lumesajuala. Tuul pöördub itta ja kirdesse, puhudes 3–9 m/s, õhtul tugevneb rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 4–10 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 7–11, puhanguti 14, rannikul 11–15, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 4–10 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja rannikualadel tuiskab. Puhub kirdetuul 5–11, saartel ja rannikul kuni 14, puhanguti 20 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Külma on 1–6 kraadi.