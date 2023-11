Kohus karistas pea 20 000 eurot välja petnud meest

Angryt süüdistati selles, et võttis enda valdusesse Liina (nimi muudetud) PIN kalkulaatori ja PIN-koodid ning sõlmis Bondora laenu- ja investeerimisportaalis pea 11 000 euro jagu laenusid. Mees kasutas sama seadeldist, et teha Liina kontolt ülekandeid kasiino veebilehtedele pea 1700 euro ulatuses. Samuti kasutas Angry kannatanu arvelduskontot selleks, et teha kiirmakseid pea 1000 euro ulatuses.