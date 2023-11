Juhtkiri: aeg meenutada installatsioone

Rakvere kesklinn sai eile kauni jõulupuu. Jõulupuu ilu imetledes on aga siinsel rahval nüüd kombeks muu hulgas meenutada linnale kuulsust toonud installatsioone. Et näe ikka, mis oli. Installatsioonidest Keskväljakul on möödas aastaid, aga ikka on need meeles ja kõneks, mis tõestab, kuidas kunst võib inimest sügavuti puudutada, tekitada temas tundeid ja mõtteid, rõõmu ja vaimustust, aga ka pahameelt ja vihkamist.