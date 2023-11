Tallinnast Rakvereni sõidab rong veidi alla pooleteise tunni, paras aeg, et korraks silm looja lasta. Pole vahest äratust panna vaja. Peatuste nimed öeldakse valju häälega kõlaritest ette ja rongis on võrdlemisi mugav, ehkki suikumine, pea laual, pole just mingi viietärnikogemus. Mõeldud – tehtud.