Torm sulges liikluse Padaorus

Enne kella 23 ulatus seisvate autode kolonn juba mitme kilomeetrini. Seoses väga raskete liiklusoludega, on ka abi saabumine kinni jäänud autode vabastamiseks aeganõudvam. Vaata Päästeameti videot sündmuskohalt .

Kõik idapoolsed maakonnad on saanud keskkonnaagentuurilt oranži ehk teise taseme tuisuhoiatuse ning esimese taseme jäite-, lume- ja tuulehoiatuse. Nii Lääne- kui ka Ida-Virumaal ja Jõgevamaal ulatuvad põhja- ja loodetuulepuhangud 15, rannikul aga koguni kuni 22 meetrini sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb, kuid hommikuks sajab juurde kuni 10 sentimeetrit lund ja teisipäeva jooksul veel 5 sentimeetrit.

Oranži hoiatuse said ka Tartu-, Põlva- ja Võrumaa, kus ainsa parameetrina on nõrgem vaid tuul, ulatudes 12–15 meetrini sekundis. Kogu ülejäänud Eesti on kaetud esimese taseme libeda-, lume-, tuule- ja tuisuhoiatusega.