Üle poolte Eesti inimestest pole kuulnud tööandjapensionist

Sealjuures on värske uuringu kohaselt eestlaste teadlikkus tööandjapensionist Balti riikide elanike hulgas madalaim. Eestis pole sellisest võimalusest teadlik 58 protsenti, Lätis 50 protsenti ja Leedus 39 protsenti vastanutest. Oktoobri lõpus tehtud uuringu kohaselt on Eesti inimestest kuus protsenti tööandjapensionist teadlik ja selle vastu ka huvi tundnud, kuid tööandja pole seda neile võimaldanud, seitse protsenti on tööandjapensionist teadlik ja nende tööandja ka teeb neile makseid kolmandasse sambasse. 17 protsenti pole arvanud, et see võiks ka neid puudutada, ja 12 protsenti on sellest kuulnud, kuid ei teadnud, et selline võimalus Eestis olemas on.



Üllatav on ka see, et võrreldes 2021. aasta kevadel tehtud samasisulise uuringu tulemustega on eestlaste teadlikkus tööandjapensionist isegi vähenenud. Siis polnud sellisest võimalusest teadlik Eestis 53 protsenti, Lätis 39 protsenti ja Leedus 45 protsenti vastanutest.



Luminori pensionitoodete Baltikumi arendusjuht Hannes Kuusk nentis, et värske uuringu tulemused näitavad hästi, kui alahinnatud on Eestis tööandjapension. "Samas võiks see olla väga hea võimalus töötajate motiveerimiseks ja nende tulevikku panustamiseks, siin on palju kasutamata potentsiaali," ütles Kuusk.

Värskele uuringule vastanud eestlastest 49 protsenti peab tööandjapensioni eeliseks teiste boonuste ees tuleviku kindlustamist, 45 protsendile näitab see, et tööandja hoolib temast, ja 33 protsendi jaoks suurendab see töötajate lojaalust.