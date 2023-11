Rakvere linna teedel kehtestati eriline hoolderežiim

Karus ütles hommikul, et linnas esineb veel väga palju kõnniteelõike, kus pole võimalik liigelda. "Probleem on ka selles, et lund pole kuhugi lükata. Oleme looduse ees põlvili," lausus ta. "Kuna mahasadanud lume kogus on erakordselt suur, pole võimalik tagada nõuetekohast teede seisundit. Alustame täna esimesel võimalusel lume äraveoga ja koos sellega loodame 48 tunni jooksul olukorra normaliseerida," täpsustas ta.