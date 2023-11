Detsembris kootakse Kadrina rahvamajas suurt vaipa kadunud mäest

Maryliis Teinfeldt-Grinsi sõnul räägib valmiv vaip ühe kaduma läinud mäe lugu. "Kogukonna ühistööna loodav teos on kantud minu uurimistööst oma kodukohas Kadrina vallas ning räägib millestki, mis on alles üksnes kohalike inimeste mälestustes ja üksikutel fotodel. Kadunud mägi on sümbol, mille kaudu saab avada mitte üksnes Kadrina, vaid kogu Eesti ajaloo üht keerulist peatükki, mille virvendused on tugevalt tajutavad veel ka täna," selgitas ta.