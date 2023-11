Sõit Viitnalt Võsule pakub liiklejale omajagu närvikõdi

Suured põhimaanteed on enamjaolt mitu korda sahkade poolt puhtaks hööveldatud ja esimesed paar kihti soolagi peale saanud. Kadrinas paistsid kõik olulisemad tuiksooned avatud olema, kõrvaltänavaid kattis veel tihe lumevaip. Aga lumetraktorid olid tööpostil ja lootust on et õhtuks saavad ka need hooldatud.