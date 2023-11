Kolmapäev toob kuni 13 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 2–8, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 4–10, pikemate selgimiste korral kuni 13 kraadi, rannikul kohati kuni 2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 2–6 m/s ning laine kõrgus jäävabas vees on kuni pool meetrit. Kohati võib sadada lund ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 7–10 kraadi.