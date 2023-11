Külgvankrimees Gert Gordejev ei visanud püssi põõsasse ja stardib MM-il ka järgmisel aastal

Kui isegi Aruküla kross jäi hooaja lõpus sõitmata, otsustas külgvankrimees Gert Gordejev, et niimoodi ei saa karjääri lõpetada. Järgmisel aastal on läänevirulane taas maailmameistrivõistlustel stardirivis, tsikli korvis on aga hollandlase Aivar van de Wieli asemel kaasmaalane Sten Niitsoo.