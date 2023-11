Eelmisel kolmapäeval selgus, et Tapa linnas Võidu puiesteel on keskkütte tagasivoolutoru hakanud lekkima. Kütmine korraldati ümber nii, et Leina tänava katlamaja lõpetas töö, Üleviste katlamaja lisas koormust, kuid osa kortereid jäid sellegipoolest külmaks. Probleemi lahendati mitu päeva.