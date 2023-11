Vaade: lapsed kaelani lumes

Hiljem selgus, et lasteaedade parklad said kasutamiskõlblikuks umbes lõunaks, mõni pisut varem. Samas on teada, et koolidele ja lasteaedadele langeb kõige suurem koormus just hommikuti, kui lapsi sinna tuuakse. Lõuna ajal lähevad mudilased juba lõunaunne, siis ei ole erilist vahet, kas parkla on silutud või mitte.