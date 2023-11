Mõnes Eesti piirkonnas aga lumi pakib. Mida ta pakib? Kas ujumisriideid, et lõunasse puhkama sõita? Sõna «pakkima» eeldab minu loogika järgi mingit objekti. Aga lumi pole veel nii osav, et ise midagi teha. Peale selle, et ta sajab alla või laseb ennast tuulel keerutada. Kuna ta on siiski eluta, mingit tegevust lumelt ei oota. «Lumi pakib» kõlab minu jaoks sama ebaloogiliselt, kui «lumi suitsetab» või «lumi sõidab jalgrattaga».