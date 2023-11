Pimm-pomm ja värske kala – pole piisav!

Kui püüda praegu kirjeldada Eesti ühiskonda, siis on selge, et aeg on keeruline. Paljudes peredes valitseb ebakindlus palga ja töökoha pärast, heaolu on löögi all kehvade majandusolude ja inflatsiooni tõttu. Hästi läheb vähestel, nt pankadel, kus teenitakse ülikasumeid. Olukorda põhjendatakse pandeemia, sõdade ning majanduslangusest tulenevate tegurite kompleksmõjuga.