Rakvere Galerii täitus Viru laste kunstiliste pintslijälgedega

«Lapsed on nii tublid!» kiitis noori loojaid Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim. Ta selgitas, et seetõttu otsustasid nad näituse kuraatori Riho Hütiga välja panna kõik pildid, mis koolid olid võistlusele saatnud, ning paremusjärjestust ei tehta ja auhinnakohti ei jagata, vaid kõik lapsed saavad avamisel koos puu- ja juurvilju näksida ning torti süüa. «Auhinnaks ongi näitus, kus kõik saavad nende tehtud pilte galeriis vaadata,» märkis Hütt.

Riho Hütt ütles, et talle meeldivad väga nii õpetajate suhtumine kui ka tulemused. «Nähtud ja kujutatud on väga toredaid asju, katsetatud on erinevaid tehnikaid. Lapsed saavad näitusel vaadata ja võrrelda, kuidas on veel võimalik teha või mida näha,» lausus kuraator.