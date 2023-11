Hülgenahast vaip ehk Kes on pildil?

Teet Suure sõnul ühendab tema teos «KV» op-kunsti ja arvutitöötlust ning selle algmaterjalideks on hülgenahajäägid ja digifoto. Pikslitest ehk väikestest ruudukestest koosneval digifotol on kunstnik vähendanud pikslite arvu sada korda, järele jäänud 240 ruudukest asendanud lähedast tooni hülgenahast ruutudega ning liiminud need alusmaterjalile.

«Sisu on seal natuke peidus. Kaugemalt vaadates ja silmi vidutades ilmub nähtavale portree. Kui kõrvalt lugu ära lugeda, siis töö pealkirjas on vihje. Ka materjal näitab suunda,» ütles kunstnik. Ta lisas, et katsetas õpilaste peal, kas portree on äratuntav. «Mõni nägi, mõni ei näinud,» sedastas ta.