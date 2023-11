Elektriliin. Foto on illustratiivne.

Tapa vald ostab hanke korras elektrit oma allasutustele, nagu on vallamaja, koolid, lasteaiad, kultuurimajad, raamatukogud, spordihooned, ja tänavavalgustuseks. Järgmiseks aastaks laekus viis pakkumust, millest soodsaimaks osutusid Electric Terminal OÜ ja VKG Elektrivõrgud OÜ omad. Kimbatuse tõi aga kaasa see, et kaks parimat pakkumust olid ühesugused.