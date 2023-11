Eesti valitsev korvpallimeister BC Kalev/Cramo on otsustanud oma kodumängu mängida Rakveres. See on hea valik, sest vastaseks on Eesti-Läti liiga uustulnuk ja kolmandat kohta hoidev Rigas Zelli võistkond, meie korvpallikogukonnale tuttava Juris Umbraško juhendamisel.