Tapa vald sai uue hankespetsialisti

Hankespetsialisti tööpakkumist nägi ta Tapa valla veebilehel. Teate, et ta on osutunud valituks, sai Kirsipuu juba 19. oktoobril, mis oli eelmise hankespetsialisti Ene Orgusaare viimane tööpäev, kuid autobussipargist lahkumiseks pidi Kirsipuu tööandjat lahkumisest kuu aega ette teavitama. Seetõttu viibis ka uude ametisse asumine.

Hankespetsialisti tööülesanneteks on Tapa valla riigihangete ettevalmistamine ja õiguspärasuse tagamine nende korraldamisel. "Ma loodan, et meie koostöö sujub, ma saan selles ametis ennast tõestada ja kohaliku elu hüvangusse panustada," ütles Kirsipuu.

Praegu 36-aastane Kirsipuu on sündinud Tapa linnas, lõpetanud Tapa gümnaasiumi ja finantsjuhtimise erialal Tallinna tehnikakõrgkooli. Alates käesoleva aasta sügisest jätkab ta õpinguid Eesti maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppes. "Kuna see on kaugõppevormis nädalavahetustel, siis ma saan seda teha töökohustuste kõrvalt," avaldas uus hankespetsialist lootust.