Kontaktliini tugitrossi katkemise tõttu hilines 14 rongi

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuhi Monika Lillese sõnul suleti kõigepealt jaamas liiklus, et tagada ohutus ning välja selgitada juhtumi mõju rongiliiklusele. "Niipea kui meie elektrikud veendusid, et mõju avaldab see vaid elektrirongidele, avati liiklus diiselrongidele teisel teel uuesti," selgitas Lilles.