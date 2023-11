Juhtkiri: kalkunikasvatuse edulugu

Ettevõtluses ei kehti reegel, et mida rohkem töötad, seda rikkamaks saad. Tegelikult kehtib, aga ühepoolselt – ilma suure tööta rikkaks ei saa, aga suur töö ei tähenda veel rikkuse tulemist. Ettevõtja, kes tahab edukas olla, peab äriplaani koostades lähtuma ainult ja ainult endast. On tore, kui riik ja kogukond abistavad, aga oma edulootuse täitumise üksnes nende õlule jätmine võrdub ettemääratud kaotusega.

Edukas pole mitte ainult see ettevõtja, kes odavalt ostab ja kallilt müüb, vaid ta peab ka varakult teadma, kellele müüa. Karusaare kalkunikasvatajad mõistsid õigel ajal, et mahetoodetud kalkunilihale on Eestis turg olemas ja et see kasvab, ning see teadmine andis ka ettevõttele hoo sisse.