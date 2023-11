Tõstame riigipiruka suuruse säilitamiseks veel makse

Sel nädalal juhtusin kõnelema autokoolis käiva noorsandiga, kes polnud riigiisadega rahul automaksu tõttu. Kahjuks pidin nentima, et tõenäoliselt on see alles algus, sest juba praegu ajab üks röögatu maksuidee teist taga, mille tõttu kodanikud on peaaegu tagajalgel.