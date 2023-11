Rakvere vallavolinikud ei taha kallurit ega Papiaru tänavat

Papiaru tänav on Rakvere valla jaoks üks paras rist, nuhtlus ja kuluallikas. Tegemist on aktiivselt kasutatava tänavajupiga linna ja valla piiril, see ühendab linna Lennuki piirkonna vallas asuva Põhjakeskusega ja seal on palju transiitliiklust – seda kasutavad nii Lennuki tööstuspiirkonda, lihakombinaati kui ka JELD-WEN-i teenindavad suured veokid. Rakvere valla elanikud liiguvad sel tänaval vähe, samas kui tänavat lõhuvad eeskätt Rakvere linna territooriumil asuvatesse ettevõtetesse sõitvad raskeveokid.