Häkkerid ründasid Rakvere katlamajades Iisraeli päritolu kontrollereid

Kui kolmapäeva õhtul kella 22 paiku hakkas Rakvere Adven`i põhikatlamajas toodetud soojusest väheks jääma ja Rakvere Soojuse võrgujuht tahtis kaugjuhtimise teel üle vaadata, kuidas on käivitunud tugikatlamaja Roosi tänaval, avastas ta, et selle kontrolleri töö on häkkerite poolt häiritud.