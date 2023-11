Tapa vallamaja külge kinnitatud turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas juht läheneb keskväljaku poolt, ajab auto meelega külglibisemisse, see kaotab juhitavuse ja liigub Pika ja Koidu tänava ristmikul oleva laternaposti otsa. Hoog oli piisavalt suur, et kogukas post jala pealt maha niita.