Teatrifestival Fons Fest loodab ehitada sildu ühiskonnas ja inimeses endas

"Sõna fons tähendab ladina keeles allikat. Tahame festivaliga pakkuda tõeliselt värsket sõõmu teatri-, kultuuri- ja kirikumaastikule," rääkis korraldusmeeskonna juht, Karmeli koguduse vanempastor Gunnar Kotiesen. Lavastaja Urmas Lennuki sõnul on Fons Fest kaunis võimalus ehitada sildu inimeste mõtete, tunnete, teatri ja religiooni vahel. "Läbi ajaloo on inimesed otsinud elu mõtet ja enda identiteeti erinevatest nähtustest, millest vanimad on kindlasti religioon ja teater. Fons Fest on väga hea võimalus enda sisemist mina ja maailmatunnetust tänases keerulises ajas veelgi laiendada, sest iga uus kogemus, mis viib meid lähemale teineteisemõistmisele, muudab meid ainult rikkamaks," rääkis Urmas Lennuk.