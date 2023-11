Rakvere kahjude vähendamise keskus tähistab teist sünnipäeva

Convictus Eesti MTÜ eesmärk on toetada sõltuvusaineid tarbivaid inimesi ja nende lähedasi, et neil oleks võimalik elada täisväärtuslikku elu. Motost "Iga elu loeb" tulenevalt antakse abi kõikidele, kes aga keskuse uksest sisse astuvad. Rakvere keskusesse leiavad enamasti tee narkootikume tarvitavad 30–45-aastased mehed ja naised ning ka tarvitajate lähedased. Sealsete töötajate sõnul saab abi ja nõu anda neile, kes selleks soovi avaldavad. Tarvitajate elu käib tõusude ja mõõnadega nii nagu teistel kodanikel ning abi otsitakse teel põhja või juba põhjas olles.

Kui aasta tagasi käis keskuses iga kuu kuni 20 inimest, siis nüüdseks läheneb see hulk 50-le, kuid abivajajaid on Convictuse töötajate sõnul oluliselt rohkem. Paraku jääb keskuse külastamine tihti ka julguse taha. "Sellest pole ka midagi, sest nõu ja tarvikuid saab küsida ka välitöötajate käest ning me võime tarvikud vastavalt kokkuleppele ka kontaktivabalt üle anda," rääkis üks välitöötajatest.