Tuvimaja akende suurus tõi kaasa vägikaikaveo muinsuskaitseametiga

Käsiait-tuvimaja teise korruse aknad on silmatorkavalt tillukesed.

Vihula mõisa põhjaküljel paiknev käsiait-tuvimaja on kena viilkatusega hoone, mille keldrikorruse kohal on suuremate akendega esimene ja tillukeste tuviakendega teine korrus. Need pisikesed tuviaknad tõid kaasa pikema kemplemise Vihula Mõis OÜ ja muinsuskaitseameti vahel.