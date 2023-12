Viru vangla uus direktor: kahtlen, et keegi tahaks end vanglasse sulgeda

Ain Anslan on muu hulgas juhtinud Viru vangla saateüksust, relvastatud üksust, avavanglat ning olnud vangla direktori asetäitja. Seetõttu on tal hea ülevaade vanglateenistuse viimase 15 aasta arengusuundadest. Olgugi et vangla on suletud asutus, saavad kinnipeetavad tehnoloogia arengu tuultes kasutada tahvelarvuteid ja e-poodi.