Maakonna suusarajad ootavad sportima

Osaliselt Tapa vallas asuvat Presidendirada katab 15 cm paksune lumekiht ning seal saab kümnekilomeetrisel vabatehnikarajal, marsruudil Jäneda-Nelijärve puhkekeskus-Aegviidu. Tapa Männikumäel on avatud nelja kilomeetri jagu vabatehnikaradu, mida katab 10-15 sentimeetrine lumekiht. Sama hea seis lumega on ka Tamsalu terviserajal, kus suusaradu on 3,7 kilomeetri jagu ning sisse on aetud nii klassika- kui ka uisutehnikarada.