Läkitus, millest vastavalt andmekaitseseadusele on eraelulised andmed eemaldatud ja mille tekstis mõned kirjavead parandatud, oli alljärgnev.

"Õhtul kell ~16:05 29.11.23 toimus liiklusõnnetus Metsavahe tänavalt Näpi alevikus, keerates Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee peale, suunaga Rakvere poole. Õnnetuse kõige suuremaks põhjustajaks oli piiratud/väga halb nähtavus, anna teed märgiga märgistatud saare ümber on nii kõrge lumevall, et sellest üle polnud võimalik näha. Nähtavus tekkis alles siis, kui auto juba esiotsaga tee peal oli ja sellest tingitult ka tekkis liiklusõnnetus. Vasakult liginevat masinat polnud võimalik näha. Kuna liiklusõnnetus tekkis halvasti hooldatud alas, siis küsimus oleks järgnev: Kas on võimalust vallapoolsele kompensatsioonile või toetusele?"