Piira lauda tõupull Ustav osales Tommy Cashi muusikavideos

Rakvere külje all Piiral elava Ustava jaoks on treilerisõit tuttav. Ta on nimelt siinsamas sündinud ja juba pisikesest peale näitustel oma ilu näitamas käinud. Loomakasvatusjuht Maire Järv rääkis, et loomade omanik Kalmer Visnapuu andis talle head nõu karjast pärl välja valida ning temaga pidevalt tegeleda ja näitustel käia. Siis on suur loom sellega harjunud ning ei ole tarvis teda präänikuga treilerisse meelitada.